В Омске загорелся склад с пластиковой тарой

Фото: МЧС России

Склад с пластиковой тарой загорелся в промышленной зоне Омска. Площадь возгорания составляет 4,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Пожар произошел в складском помещении на улице 2-й Солнечной. В ликвидации возгорания принимают участие 95 человек и 23 единицы техники.

В МЧС уточнили, что угрозы для жизни людей нет.

Накануне на трикотажной фабрике в Воронежской области взорвался парогенератор. Разрушены стены котельной и цеха предприятия. Сообщалось о пяти пострадавших женщинах.