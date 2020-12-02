Пожар вспыхнул в новостройке на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

В новостройке на северо-востоке Москвы вспыхнул пожар, сообщает ТАСС. Возгорание происходит на площади 50 квадратных метров.

Огонь возник в жилом комплексе "Нормандия" на Тайнинской улице, 9. В строящемся 21-этажном здании горит строительный материал и мусор.

На место происшествия прибыли пожарные. Сообщений о пострадавших не поступало. Специалисты уточняют информацию о наличии в здании газовых баллонов.

Накануне в жилом доме на юго-западе Москвы произошел пожар, во время которого пострадал один человек. Возгорание произошло на площади 5 квадратных метров.