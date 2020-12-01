В пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы пострадал человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

В жилом доме на юго-западе столицы произошел пожар, во время которого пострадал один человек. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на экстренные службы.

"Возгорание случилось по адресу Теплый Стан, дом 15, корпус 2. Из горящей квартиры спасен человек. В результате инцидента пострадал один человек", – говорится в сообщении.

Уточняется, что возгорание произошло на площади 5 квадратных метров.

Ранее взрыв произошел в жилом доме в Ленинградской области.

Инцидент случился в городе Всеволожске по адресу улица Добровольского, 22. Взрыв прогремел в однокомнатной квартире на 12-м этаже.