Склад с древесиной загорелся во Владимирской области

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Склад с древесиной горит на площади около 1,6 тысячи квадратных метров в Суздальском районе Владимирской области. Об этом говорится на сайте МЧС по региону.

Пожар произошел по адресу село Сновицы, улица Производственная, 11. "На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения Владимирского гарнизона. По прибытии наблюдалось горение в цехе по производству бетонных колец. Объявлен повышенный номер вызова – 2", – следует из заявления экстренного ведомства.

Согласно предварительным данным спасателей, погибших и пострадавших нет. Возгорание удалось локализовать в 11:13.

Ранее открытое горение ликвидировано в ангаре на северо-востоке Москвы. Площадь возгорания составляла 200 квадратных метров.