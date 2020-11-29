Пожар охватил кровлю двух домов в Химках

Фото: сайт ГУ МЧС РФ по Московской области

Пожар охватил кровлю двух домов в подмосковных Химках. Об этом информирует сайт областного главка МЧС.

Сообщается, что пожар вспыхнул на кровле пятиэтажек по адресам: улица Маяковского, дом 8/12 и улица Пролетарская, 12/8.

"Горит кровля по всей площади. Площадь горения 200 метров", – отмечается в заявлении.

Уточняется, что из зданий эвакуировали 100 человек. В данный момент производится тушение возгорания.

Ранее стало известно о пожаре по улице Сельскохозяйственной, дом 48. Сообщалось, что информация о возгорании поступила МЧС 27 ноября в 22:31.

Позднее в ведомстве объявили ликвидацию пожара. После уточнения площадь возгорания составила 200 квадратных метров.