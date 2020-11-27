Автосервис загорелся на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожар произошел в металлическом ангаре на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

По данным ТАСС, информация о пожаре поступила в 22:31. Огонь охватил здание по улице Сельскохозяйственной, дом 48.

"Подразделения (пожарных служб. – Прим. Ред.) незамедлительно приступили к ликвидации пожара", – сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что площадь возгорания составляет 80 квадратных метров. В МЧС подчеркнули, что сведений о пострадавших не поступало.

По данным источника в экстренных службах города, внутри загоревшегося ангара находятся автомобили.

"Объявлена локализация пожара на площади 200 квадратных метров", – заявил источник.

Ранее возгорание произошло в подмосковной деревне Калиновка. Отмечалось, что в загоревшемся объекте находится производство по переработке пластика и обработке металла.

Позднее было объявлено о ликвидации пожара. В тушении было задействовано 77 человек и 25 спецмашин.