Автосервис загорелся на северо-востоке Москвы

27 ноября, 23:02
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Пожар произошел в металлическом ангаре на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
По данным ТАСС, информация о пожаре поступила в 22:31. Огонь охватил здание по улице Сельскохозяйственной, дом 48.
"Подразделения (пожарных служб. – Прим. Ред.) незамедлительно приступили к ликвидации пожара", – сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что площадь возгорания составляет 80 квадратных метров. В МЧС подчеркнули, что сведений о пострадавших не поступало.
По данным источника в экстренных службах города, внутри загоревшегося ангара находятся автомобили.
"Объявлена локализация пожара на площади 200 квадратных метров", – заявил источник.
Ранее возгорание произошло в подмосковной деревне Калиновка. Отмечалось, что в загоревшемся объекте находится производство по переработке пластика и обработке металла.
Позднее было объявлено о ликвидации пожара. В тушении было задействовано 77 человек и 25 спецмашин.
Завод по переработке пластика сгорел в Московской области
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