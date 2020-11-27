Нежилое здание загорелось в Подмосковье

Фото: 50.mchs.gov.ru
Пожар произошел в нежилом здании в Подмосковье. Об этом информирует сайт регионального главка МЧС.
Сообщается, что возгорание произошло в селе Калиновка. Огонь охватил площадь в 1,5 тысячи квадратных метров.
"Поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Ленинский, деревня Калиновка, дом 1а", – рассказали в МЧС.
Уточняется, что пожар на указанной площади удалось локализовать. Это произошло в 6:31.
"В тушении задействовано 77 человек и 25 спецмашин", – добавили в ведомстве.
Ранее пожар произошел в детском саду на юге Москвы. Сообщалось, что огонь охватил детские шкафчики. Площадь возгорания составила 1 квадратный метр.