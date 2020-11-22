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Происшествия

19:00

Пожарные ликвидировали возгорание на складе на юге Москвы

происшествия пожар

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Пожарные ликвидировали возгорание в промзоне на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице, передает Агентство "Москва".

"В 18:34 пожар был полностью ликвидирован", – заявили в ведомстве.

Начальник Главного управления МЧС России по столице Сергей Желтов заявил, что ликвидация пожара на Варшавском шоссе сопровождается высокой температурой и хлопками из-за легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в помещении.

По словам специалиста, огонь распространился по подвальному помещению склада, где располагался цех по производству полимерных изделий. На месте происшествия работали 30 единиц техники, 67 спасателей.

О пожаре на юге Москвы стало известно днем воскресенья, 22 ноября. Из-за работы пожарных служб потребовалось частично перекрыть движение автотранспорта в районе возгорания.

Площадь пожара на складе на юге Москвы составила 300 квадратных метров

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