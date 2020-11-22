Пожарные локализовали возгорание на складе на юге Москвы

Фото: МЧС России

Пожарные локализовали возгорание на складе на Варшавском шоссе в столице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.

Благодаря оперативным действиям и слаженной работе специалистов пожар был локализован на площади 300 квадратных метров.

Движение на Варшавском шоссе на юге столицы ограничено до двух полос, сообщает пресс-служба ЦОДД. Ограничения в движении автотранспорта связаны с пожаром на складском помещении.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в промышленной зоне на Варшавском шоссе, неподалеку от станции метро "Нагатинская". Сообщалось, что на месте возгорания нет людей. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, площадь возгорания составляет 300 квадратных метров.

Открытое горение ликвидировано, добавил собеседник информагентства.