Открытое горение ликвидировали на складе на Варшавском шоссе

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Пожарные ликвидировали открытое горение на складе, который расположен на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
"Открытое горение ликвидировано. Второй номер сложности пожара отменен", – рассказал собеседник информагентства, представляющий экстренные службы столицы.
Ранее сообщалось, что пожар начался в промышленной зоне на Варшавском шоссе, неподалеку от станции метро "Нагатинская". Сообщалось, что на месте возгорания нет людей.
Пожар также произошел в трансформаторной станции в районе Нагатино-Садовники на юге Москвы. Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров.
Пожарные расчеты работают на месте пожара на Варшавском шоссе