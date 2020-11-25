Пожар в детском саду произошел на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В детском саду в районе Бирюлево в Москве произошел пожар. В настоящее время проводится эвакуация людей, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

"Горят детские шкафчики. Людей в целях безопасности эвакуируют", – поделился источник.

Он добавил, что возгорание сопровождает черный густой дым. Площадь пожара, который удалось локализовать, составляет 1 квадратный метр. Данных о пострадавших пока нет.

Ранее в трехэтажном здании на юго-востоке Москвы произошло возгорание. Пожар удалось ликвидировать.

Также сообщалось, что пять человек спасли при тушении пожара в доме на Шоссейной улице, 57, в Москве. Пожар произошел на 6-м этаже 12-этажного дома. В одной из квартир на площади 10 квадратных метров загорелись личные вещи и мебель жильцов.

