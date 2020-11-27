Пожар в производственном здании в Подмосковье потушен

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Спасателям удалось ликвидировать пожар в производственном здании в Московской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.

"Пожар в производственном здании по переработке пластика и металла ликвидирован на площади 1,5 тысячи квадратных метров", – сказал собеседник агентства.

По его словам, при пожаре никто не пострадал.

Ранее сообщалось о локализации возгорания кровли. Отмечалось, что в загоревшемся объекте находится производство по переработке пластика и обработке металла.

Возгорание произошло в городском округе Ленинском, деревне Калиновке, доме 1а. В тушении было задействовано 77 человек и 25 спецмашин.

