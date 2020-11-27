Горение кровли производственного здания в Подмосковье локализовано

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Возгорание кровли здания в Подмосковье удалось локализовать, сообщает МЧС России.

Отмечается, что площадь пожара составила 1,5 тысяч квадратных метров. В загоревшемся объекте находится производство по переработке пластика и обработке металла.

Возгорание произошло в городском округе Ленинском, деревне Калиновка, доме 1а. В тушении было задействовано 77 человек и 25 спецмашин.

Ранее огонь охватил трехэтажное здание на улице Красноказарменной, доме 12, корпусе 3. Горение удалось локализовать.