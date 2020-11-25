Заказчика поджога здания Никулинского районного суда заочно арестовали в столице

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Заказчика поджога здания Никулинского суда в городе заочно арестовали за умышленное уничтожение и повреждение имущества. Меру пресечения избрали бизнесмену Олегу Григорьеву, заявили ТАСС в Пресненском суде столицы.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Григорьеву меру пресечения в виде содержания под стражей", – уточнили в суде. Бизнесмен скрывается от органов следствия.

В ночь на 6 февраля 2020 года неизвестный бросил бутылку с неустановленной жидкостью в здание столичного суда и поджег кабинет на первом этаже. В результате происшествия никто не пострадал, возгорание оперативно ликвидировали. Здание не получило существенных повреждений, документы также не пострадали. Двоих подозреваемых в поджоге задержали, их арестовали по решению суда. В скором времени следователи начали искать предполагаемого заказчика преступления. Заказчик хотел уничтожить материалы уголовного дела, для этого была попытка устроить пожар.

Согласно копии приговора, бизнесмен Григорьев до этого организовал преступную группу, которая занималась торговлей контрафактным ботоксом в Москве и Подмосковье. В результате на территории столичного региона подозреваемые организовали производство контрафактных товаров и нанесение на них товарного знака без разрешения правообладателя. За год участники группировки в Сети под видом лекарств, широко применяемых в косметических целях, продали флаконы с неустановленным веществом на 10 миллионов рублей. При обысках в жилых и офисных помещениях удалось изъять девять коробок, в каждой из которой находилось более 100 единиц контрафакта.

В сентябре фигурантам дела о поджоге вынесли приговор. В результате Руслана Ибрагимова и Рафиса Галимова приговорили к четырем годам лишения свободы.