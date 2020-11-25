Заказчика поджога здания Никулинского районного суда заочно арестовали в столице

11:39
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Заказчика поджога здания Никулинского суда в городе заочно арестовали за умышленное уничтожение и повреждение имущества. Меру пресечения избрали бизнесмену Олегу Григорьеву, заявили ТАСС в Пресненском суде столицы.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Григорьеву меру пресечения в виде содержания под стражей", – уточнили в суде. Бизнесмен скрывается от органов следствия.
В ночь на 6 февраля 2020 года неизвестный бросил бутылку с неустановленной жидкостью в здание столичного суда и поджег кабинет на первом этаже. В результате происшествия никто не пострадал, возгорание оперативно ликвидировали. Здание не получило существенных повреждений, документы также не пострадали. Двоих подозреваемых в поджоге задержали, их арестовали по решению суда. В скором времени следователи начали искать предполагаемого заказчика преступления. Заказчик хотел уничтожить материалы уголовного дела, для этого была попытка устроить пожар.
Согласно копии приговора, бизнесмен Григорьев до этого организовал преступную группу, которая занималась торговлей контрафактным ботоксом в Москве и Подмосковье. В результате на территории столичного региона подозреваемые организовали производство контрафактных товаров и нанесение на них товарного знака без разрешения правообладателя. За год участники группировки в Сети под видом лекарств, широко применяемых в косметических целях, продали флаконы с неустановленным веществом на 10 миллионов рублей. При обысках в жилых и офисных помещениях удалось изъять девять коробок, в каждой из которой находилось более 100 единиц контрафакта.
В сентябре фигурантам дела о поджоге вынесли приговор. В результате Руслана Ибрагимова и Рафиса Галимова приговорили к четырем годам лишения свободы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: