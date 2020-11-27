Пожар в ангаре на северо-востоке Москвы потушен

Фото: телеграм-канал Москва 24

Пожарные ликвидировали возгорание в ангаре на северо-востоке Москвы. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС, информации о пострадавших в результате случившегося не поступало.

"В 23:22 возгорание по адресу: улица Сельскохозяйственная, дом 48, ликвидировано", – заявили в МЧС.

По данным источника в экстренных службах города, в результате случившегося сгорели три автомобиля.

Ранее стало известно о пожаре по улице Сельскохозяйственной, дом 48. Сообщалось, что информация о возгорании поступила МЧС в 22:31.

Позднее в ведомстве объявили ликвидацию открытого горения. После уточнения площадь возгорания составила 200 квадратных метров.