Открытое горение ликвидировано в ангаре на северо-востоке Москвы

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Объявлена ликвидация открытого горения в ангаре на северо-востоке Москвы. Об этом информирует пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

По уточненным данным, площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. Изначально охваченная огнем площадь оценивалась в 80 "квадратов".

"Принятыми мерами в 22:52 возгорание локализовано, позднее ликвидировано открытое горение", – подтвердили в МЧС.

Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал. По сообщениям источника в экстренных службах, в ангаре находится склад автозапчастей.

Ранее стало известно о возникшем пожаре по улице Сельскохозяйственной, дом 48. Сообщалось, что информация о возгорании поступила МЧС в 22:31.