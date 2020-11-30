Организована проверка после гибели мужчины при пожаре в Химках

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следствие организовало проверку после гибели мужчины во время пожара в жилом доме в Химках. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Московской области Ольгу Врадий.

"Тело неизвестного мужчины 40–50 лет было обнаружено во время тушения пожара в техническом помещении чердака многоэтажного дома", – говорится в сообщении.

Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее на Котельнической набережной в центре Москвы сгорел автомобиль. Возгорание на площади четырех квадратных метров произошло возле дома 33, корпуса 1. Информации о пострадавших не поступало.