Прокуратура начала проверку после пожара в жилом доме в Химках

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Прокуратура Химок проводит проверку из-за пожара в пятиэтажном многоквартирном жилом доме. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Проверка проводится на предмет исполнения уполномоченными лицами законодательства о пожарной безопасности и в сфере ЖКХ. Вопросы соблюдения прав жильцов многоквартирного дома находятся в органах прокуратуры Московской области на контроле", – говорится в сообщении.

Пожар произошел на улице Маяковского рано утром в воскресенье. Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров. В тушении огня были задействованы 104 человека и 36 единиц техники.

Из дома в здание гимназии № 4 были эвакуированы 100 человек, включая 15 детей. На месте происшествия развернута палатка МЧС для оказания помощи жильцов домов. Также работает горячая линия по номеру 8 (495) 572-65-00.

Губернатор области Андрей Воробьев распорядился оказать помощь пострадавшим людям. По факту произошедшего проводится проверка, материалы будут переданы в Следственный комитет.

