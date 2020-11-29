Прокуратура начала проверку после пожара в жилом доме в Химках

15:18 (обновлено 29.11.2020 15:49)
Фото: ГУ МЧС России по Московской области
Прокуратура Химок проводит проверку из-за пожара в пятиэтажном многоквартирном жилом доме. Об этом говорится на сайте ведомства.
"Проверка проводится на предмет исполнения уполномоченными лицами законодательства о пожарной безопасности и в сфере ЖКХ. Вопросы соблюдения прав жильцов многоквартирного дома находятся в органах прокуратуры Московской области на контроле", – говорится в сообщении.
Пожар произошел на улице Маяковского рано утром в воскресенье. Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров. В тушении огня были задействованы 104 человека и 36 единиц техники.
Из дома в здание гимназии № 4 были эвакуированы 100 человек, включая 15 детей. На месте происшествия развернута палатка МЧС для оказания помощи жильцов домов. Также работает горячая линия по номеру 8 (495) 572-65-00.
Губернатор области Андрей Воробьев распорядился оказать помощь пострадавшим людям. По факту произошедшего проводится проверка, материалы будут переданы в Следственный комитет.
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