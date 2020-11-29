Пожар на крышах жилых домов в Химках локализовали

Фото: сайт ГУ МЧС РФ по Московской области

Пожар на крышах двух жилых домов в подмосковных Химках удалось локализовать. Об этом передает сайт областного главка МЧС.

"05:40 – локализация", – заявили в ведомстве.

В результате происшествия никто не пострадал. В данный момент огнем охвачена территория в 500 квадратных метров.

"Уточненная информация. Площадь горения – 500 квадратных метров", – подтвердили в МЧС.

Известно, что в тушении огня задействованы 104 человека и 36 единиц техники.

Пожар охватил кровлю двух домов в подмосковных Химках ночью. Из зданий эвакуировали 100 человек.