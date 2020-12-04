Магазин стройматериалов загорелся в подмосковной Малаховке

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Пожар произошел в магазине в подмосковном поселке Малаховка, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Московской области.

Магазин расположен на Касимовском шоссе, доме 3в. По предварительным данным, площадь горения превышает 500 квадратных метров. Эвакуированы 16 человек.

Ранее склад с пластиковой тарой загорелся в промышленной зоне Омска. Сообщалось, что площадь возгорания составляет 4,5 тысячи квадратных метров.

В МЧС уточнили, что угрозы для жизни людей нет. В ликвидации возгорания принимали участие 95 человек и 23 единицы техники.