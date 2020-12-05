Открытое горение в Подмосковье ликвидировали

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Открытое возгорание в хозпостройке в деревне Барское Орехово-Зуевского района Подмосковья удалось ликвидировать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"Ликвидация открытого горения произошла в 22:12. Сейчас специалисты проливают и разбирают конструкции", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в хозяйственной постройке в деревне Барское Орехово-Зуевского района Подмосковья произошел пожар. Сообщалось о возгорании на чердачном помещении и кровли на площади 900 квадратных метров.