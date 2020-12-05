Хозпостройка загорелась в Подмосковье

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В хозяйственной постройке в деревне Барское Орехово-Зуевского района Подмосковья произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"Сообщение о пожаре поступило в 20:08. Возгорание на чердачном помещении и кровли хозяйственной постройки на площади 900 квадратных метров", – уточнили в ведомстве.

В тушении участвуют 30 человек и 10 единиц техники. Спасателям уже удалось локализовать пожар. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее возгорание произошло на платформе железнодорожной станции "Москворечье" на юге столицы.

В этой связи поезда Московских центральных диаметров (МЦД-2) и Курского направления Московской железной дороги (МЖД) в сторону области временно не останавливались на станции.