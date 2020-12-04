Возгорание произошло на ж/д станции "Москворечье" на юге столицы

Фото: Агентство "Москва"

Возгорание произошло на платформе железнодорожной станции "Москворечье" на юге столицы.

В этой связи поезда Московских центральных диаметров (МЦД-2) и Курского направления Московской железной дороги (МЖД) в сторону области временно не останавливались на станции.

"Причина возгорания выясняется, пострадавших нет", – говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта. В данный момент возгорание локализовали, движение поездов восстановлено.

Возгорание ранее произошло в районе станции метро "Нагатинская". На территории промышленной зоны на Варшавском шоссе загорелся склад.