Фото: Агентство "Москва"
Возгорание произошло на платформе железнодорожной станции "Москворечье" на юге столицы.
В этой связи поезда Московских центральных диаметров (МЦД-2) и Курского направления Московской железной дороги (МЖД) в сторону области временно не останавливались на станции.
"Причина возгорания выясняется, пострадавших нет", – говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта. В данный момент возгорание локализовали, движение поездов восстановлено.
Возгорание ранее произошло в районе станции метро "Нагатинская". На территории промышленной зоны на Варшавском шоссе загорелся склад.
Возгорание произошло на ж/д станции "Москворечье" на юге столицы