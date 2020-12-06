Почти 450 человек и более 130 единиц техники тушат пожар на рынке в Ростове-на-Дону

Фото: ТАСС/МЧС России

Пожар на рынке "Классик" в Ростове-на-Дону тушат почти до 450 человек и более 130 единиц техники, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"446 человек и 134 единицы техники тушат пожар на рынке в Ростове-на-Дону", – говорится в сообщении.

Пламя вспыхнуло в двухэтажном павильоне с пиротехникой на рынке "Классик" утром в воскресенье. Сперва площадь возгорания составляла 200 квадратных метров. К 10:00 по московскому времени пламя охватило 4 тысячи квадратных метров.

В настоящее время пожарным удалось локализовать три из пяти боевых участка.

По некоторым данным, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования, которое использовалось для обогрева.

4 декабря в подмосковной Малаховке загорелся магазин стройматериалов. Огонь распространился на площади более 525 квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы 16 человек.

