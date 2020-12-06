Ликвидировано открытое горение на рынке в Ростове-на-Дону

Фото: ТАСС/Алексей Санько

Пожарные ликвидировали открытое горение на рынке в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Ранее на рынке "Классик" в Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой. Изначально площадь возгорания была небольшой, но позже увеличилась до 4 тысяч квадратных метров.

В ликвидации пожара участвуют 450 человек и 134 единицы техники.

По некоторым данным, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования, которое использовалось для обогрева.

4 декабря в подмосковной Малаховке загорелся магазин стройматериалов. Огонь распространился на площади более 525 квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы 16 человек.

