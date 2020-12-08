Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Двух пожилых инвалидов спасли из запертой квартиры на юге Москвы. Об этом передает Агентство "Москва".

Как сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, инцидент произошел в квартире в районе Чертаново Южное.

"Как рассказали соседи, слепой дедушка 93 лет стонал и просил пить. Он еле дополз до двери и звал на помощь, его услышали соседи", – рассказали в ведомстве.

Уточняется, что спасателям удалось попасть в квартиру через окно. Для этого они воспользовались трехколенной лестницей.

В квартире спасатели обнаружили неходячего мужчину в коридоре и женщину 89 лет.

"Она (женщина. – Прим. Ред.) была в комнате на полу в полусознательном состоянии, сильно истощена и обезвожена", – отметил старший дежурный смены, спасатель Московского авиационного центра Александр Климанов.

На место происшествия были вызваны медики скорой помощи. Им были переданы пострадавшие инвалиды.

Накануне 13 человек спасли при тушении пожара на шоссе Энтузиастов. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

Ранее пожарные спасли человека из горящей квартиры на Волгоградском проспекте. Позднее возгорание удалось ликвидировать.