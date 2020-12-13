Жилой дом загорелся на Цветном бульваре в центре Москвы

Фото: ГУ МЧС России по г.Москве

Пожар произошел в жилом доме 1917 года постройки на Цветном бульваре в центре Москвы. По предварительным данным, погиб один человек. Об этом Агентству "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.

"В жилом доме по адресу: Цветной бульвар, дом 21, строение 6 в квартире на пятом этаже возник пожар. Из квартиры был эвакуирован человек, предположительно, он погиб", – высказался собеседник.

Он подчеркнул, что огонь может распространиться в перекрытия. Возгоранию присвоена категория №1–БИС. Уточняется, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.

Позднее в пресс-службе Главного управления МЧС подтвердили эвакуацию одного пострадавшего. Кроме того, по сообщениям ТАСС, который ссылается на источник в экстренных службах, ранг пожара повысили до номера 2. "Огонь ушел на чердак над горящей квартирой", – сказал собеседник.

Ранее два человека погибли при пожаре в доме в Москве. Пожар произошел по адресу улица Керченская, дом 3, корпус 1. Огонь охватил квартиру на 3 этаже.

