Взрослый и ребенок погибли при пожаре в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Два человека погибли при пожаре в доме в Москве. Об этом информирует сайт пресс-службы столичного главка МЧС.

По имеющейся информации, пожар случился по адресу улица Керченская, дом 3, корпус 1. Огонь охватил квартиру на 3 этаже.

"По состоянию на 23:09, к сожалению, люди погибли", – сообщили в МЧС.

В ведомстве уточнили, что среди погибших – один ребенок.

В 22:00 возгорание удалось потушить. Общая площадь пожара составила 4 квадрантных метра.

В пресс-службе добавили, что погибший ребенок стал второй жертвой пожаров среди несовершеннолетних в текущем году в Москве.

Ранее два человека погибли при пожаре на северо-западе Москвы. По данному факту СК инициировал проверку.