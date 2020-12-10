СК начал проверку после гибели двух человек при пожаре в квартире на северо-западе столицы

Два человека погибли при пожаре на северо-западе Москвы

В столичном районе Строгино произошел пожар в квартире, в результате чего погибли два человека. По данному факту СК инициировал проверку, сообщается на сайте ведомства.

"Тела мужчины 1957 года рождения и женщины 1964 года рождения были обнаружены после тушения пожара в доме на улице Кулакова", – рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по столице Юлия Иванова.

На месте происшествия работают следователи.

Ранее пожар произошел в Научном центре биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства России в подмосковном Красногорске. Информация о пострадавших не поступала. В момент пожара лаборатория в здании не работала.