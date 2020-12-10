В лаборатории ФМБА в Подмосковье произошел пожар

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Пожар произошел в Научном центре биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства РФ в подмосковном Красногорске. Об этом сообщили в областном главке МЧС.

Уточняется, что центр располагается в поселке Светлые Горы, доме 1.

"В здании расположена лаборатория. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось загорание на первом этаже", – приводит РИА Новости сообщение ведомства.

По данным представителя экстренных служб, площадь пожара составляет порядка 200 квадратных метров. Угрозы распространения огня нет. Информация о пострадавших не поступала. В момент пожара лаборатория в здании не работала.

Ранее около 100 человек эвакуировали из детсада на юге Москвы из-за возгорания. Пожар на втором этаже здания удалось оперативно потушить.

До этого пожар произошел в многоэтажном высотном здании по адресу Котельническая набережная, дом 1/15. Возгоранию был присвоен второй, повышенный номер сложности.