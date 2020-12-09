Пожар произошел в высотке на Котельнической набережной

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Пожар произошел в многоэтажном здании в центре Москвы. Об этом пишет ТАСС.
По данным МЧС, огонь охватил высотное здание на Котельнической набережной.
"Пожарные подразделения выехали по адресу: Котельническая набережная, д. 1/15. По прибытии пожарных подразделений с верхних этажей здания наблюдается слабый белый дым", – рассказали в ведомстве.
Отмечается, что очаг возгорания на данный момент не найден. Пожару присвоен второй, повышенный номер сложности.
"В настоящее время производится разведка с целью обнаружения источника задымления", – добавили в МЧС.
Информации о пострадавших пока нет. Площадь произошедшего возгорания уточняется.
Ранее пожар произошел в строящемся здании в Иннополисе. Сообщалось, что на объекте хранятся емкости с соляркой.
В Иннополисе загорелось строящееся здание