Пожар произошел в строящемся здании в Иннополисе

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

В подвале строящегося здания в городе Иннополисе в Татарстане произошло возгорание. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.

Отмечается, что на объекте хранятся емкости с соляркой.

"Силы Верхнеуслонского пожарно-спасательного гарнизона реагировали по номеру вызова 1БИС. По прибытии пожарных подразделений происходило горение в подвале строящегося здания", – сказано в сообщении.

Заявитель, который сообщил о пожаре по номеру 101, также добавил, что на крыше здания находятся строители. В связи с этим к месту направлена автолестница.

Ранее в жилом доме на шоссе Энтузиастов в Москве произошел пожар, спасены 13 человек. Информации о пострадавших не поступало.

