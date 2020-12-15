Пожар произошел в бытовках на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в бытовках в Рязанском районе столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что возгорание возникло по адресу 2-й Вязовский проезд, дом 10. Пожар перекинулся на соседние бытовки, подчеркнул источник.

"На данный момент площадь пожара составляет около 100 квадратных метров", – заявил собеседник агентства. Информацию подтвердили в столичном управлении МЧС РФ.

Сообщается, что на место выехали пожарные силы для ликвидации возгорания.

Ранее возгорание возникло в складском помещении в Одинцове. Площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров. Для ликвидации возгорания направили 20 единиц техники и 71 человека.

До этого пожар произошел в жилом доме на юго-западе Москвы. Сообщалось, что из здания эвакуировали семь человек. После их осмотра один из спасенных погиб. Трое человек пострадали в результате возгорания.