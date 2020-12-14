Задымление в коллекторе на Ленинском проспекте ликвидировали

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Городские службы ликвидировали задымление в коллекторе на Ленинском проспекте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

"Произошло задымление в коллекторе, расположенном по адресу Ленинский проспект, дом 86, в котором находятся коммуникации компаний ОЭК и МОЭК, система автоматики сработала, все кабели были сразу отключены, а подача ресурсов переведена на резервную схему, отключений потребителей не было", – рассказал Бирюков.

Он добавил, что в результате инцидента никто не пострадал. Бирюков уточнил, что движение на Ленинском проспекте осуществляется в обычном режиме. Ранее из-за возгорания водителей просили искать пути объезда.

Сообщение о возгорании в коллекторе поступило в 09:34 по московскому времени. На месте происшествия развернут оперативный штаб во главе с Бирюковым.

