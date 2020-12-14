Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На Ленинском проспекте перекрыто движение в сторону области из-за возгорания в коллекторе. Об этом говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

Отмечается, что на месте происшествия работают оперативные службы города. Водителей попросили искать пути объезда.

Коллектор находится по адресу Ленинский проспект, дом 86. Сообщение о возгорании поступило в 09:34 по московскому времени.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, на место ЧП должны прибыть специалисты для отключения электроэнергии. Для ликвидации возгорания созданы три боевых участка.