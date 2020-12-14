Пожар произошел в коллекторе на юго-западе столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пожар произошел в вентиляционной шахте коллектора на юго-западе столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Коллектор находится по адресу Ленинский проспект, дом 86. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 09:34 по московскому времени.
"Наблюдается черный дым. Внутри коллектора находятся провода 20 киловатт", – сказал собеседник агентства.
"По прибытии пожарно-спасательных подразделений было обнаружено задымление из коллектора. Пожарно-спасательные подразделения и службы города находятся на месте", – говорится в сообщении.
Как уточняется, сведений о пострадавших нет.
Ранее один человек погиб при пожаре в доме на западе Москвы. Инцидент произошел по адресу улица Рассказовская, дом 28.