Пожар произошел в коллекторе на юго-западе столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пожар произошел в вентиляционной шахте коллектора на юго-западе столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Коллектор находится по адресу Ленинский проспект, дом 86. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 09:34 по московскому времени.

"Наблюдается черный дым. Внутри коллектора находятся провода 20 киловатт", – сказал собеседник агентства.

"По прибытии пожарно-спасательных подразделений было обнаружено задымление из коллектора. Пожарно-спасательные подразделения и службы города находятся на месте", – говорится в сообщении.

Как уточняется, сведений о пострадавших нет.

Ранее один человек погиб при пожаре в доме на западе Москвы. Инцидент произошел по адресу улица Рассказовская, дом 28.