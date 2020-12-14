Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб при пожаре на юго-западе Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе столичного главка МЧС.

Ранее сообщалось, что пожар произошел по адресу улица Херсонская, дом 7, корпус 2. Утверждалось, что спасатели эвакуировали из горящего здания семь человек, в том числе двоих детей.

Согласно обновленным данным, из дома спасли девять человек. Из них двое – дети.

"После осмотра скорой из девяти спасенных один человек погиб", – рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что еще три человека пострадали из-за случившегося.

Ранее пожар случился в ресторане Butler в центре Москвы. О произошедшем сообщил очевидец. По его данным, в зале заведения, где находились посетители, загорелись декорации.