Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Один человек погиб при пожаре на юго-западе Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе столичного главка МЧС.
Ранее сообщалось, что пожар произошел по адресу улица Херсонская, дом 7, корпус 2. Утверждалось, что спасатели эвакуировали из горящего здания семь человек, в том числе двоих детей.
Согласно обновленным данным, из дома спасли девять человек. Из них двое – дети.
"После осмотра скорой из девяти спасенных один человек погиб", – рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что еще три человека пострадали из-за случившегося.
Ранее пожар случился в ресторане Butler в центре Москвы. О произошедшем сообщил очевидец. По его данным, в зале заведения, где находились посетители, загорелись декорации.