Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Семь человек спасли из горящего дома на юго-западе Москвы. Об этом информирует пресс-служба столичного главка МЧС.

По данным ведомства, сообщение о пожаре по адресу улица Херсонская, дом 7, корпус 2 поступила в дежурную часть в 04:32. Прибывшие на место пожарные установили, что возгорание возникло в одной из квартир на третьем этаже жилого дома. Позднее огонь перекинулся на четвертый этаж.

"Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров", – отметили в пресс-службе.

Пожарным удалось справится с возгоранием. Как сообщает Агентство "Москва", в 5:17 пожар полностью потушен.

"В ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей и вышерасположенных квартир были спасены семь человек, из них два ребенка", – подчеркнули в МЧС.

Уточняется, что спасенные были переданы медикам для осмотра. Об их состоянии не сообщается.

Ранее один человек погиб при пожаре в доме на западе Москвы. Инцидент произошел по адресу улица Рассказовская, дом 28.