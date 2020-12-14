Открытое горение в промзоне в Одинцове ликвидировали

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Открытое горение в складском помещении в Одинцове ликвидировали, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"19:40 ликвидация открытого горения", – сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пожар локализовали на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Кроме того, была предотвращена угроза перехода огня на автосервис.

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Пожар произошел в производственном здании по адресу Транспортный проезд, дом 1. Изначально площадь возгорания составляла 500 квадратных метров.

Впоследствии огонь перекинулся на соседнее офисное здание – там загорелся кабинет на втором этаже. На место происшествия отправили 20 единиц техники и 71 человека. По предварительным данным, в производственном здании загорелась макулатура.