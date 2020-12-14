Пожар в промзоне в Одинцове локализовали

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Пожар в промышленной зоне в Одинцове локализовали, сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление МЧС РФ.
В 18:40 мск пожар локализован на площади 1 200 квадратных метров, отметили в МЧС.
По словам представителей ведомства, превышения ПДК вредных веществ на месте происшествия не выявили.
По данным источника агентства, пожар перекинулся на соседнее офисное здание – там загорелся кабинет на втором этаже. Также была угроза перехода огня на автосервис.
Пожар произошел в производственном здании по адресу Транспортный проезд, дом 1. Первоначальная площадь возгорания составляла 500 квадратных метров.
На место происшествия отправили 20 единиц техники и 71 человека. По предварительным данным, в производственном здании загорелась
макулатура.