Пожар в промзоне в Одинцове локализовали

Фото: Москва 24

Пожар в промышленной зоне в Одинцове локализовали, сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление МЧС РФ.

В 18:40 мск пожар локализован на площади 1 200 квадратных метров, отметили в МЧС.

По словам представителей ведомства, превышения ПДК вредных веществ на месте происшествия не выявили.

По данным источника агентства, пожар перекинулся на соседнее офисное здание – там загорелся кабинет на втором этаже. Также была угроза перехода огня на автосервис.

Пожар произошел в производственном здании по адресу Транспортный проезд, дом 1. Первоначальная площадь возгорания составляла 500 квадратных метров.

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