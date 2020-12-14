Площадь пожара в Одинцове выросла до 1,2 тысячи кв м

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Площадь пожара в промышленной зоне в Одинцове достигла 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного управления МЧС РФ.

"Площадь возгорания составляет 1,2 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, горит макулатура. Сил и средств пожарных на месте достаточно", – рассказали в ведомстве.

В МЧС отметили, что туда отправлено достаточное количество пожарных сил.

Пожар произошел в производственном здании по адресу Транспортный проезд, дом 1. Первоначальная площадь возгорания составляла 500 квадратных метров. На место происшествия отправили 20 единиц техники и 71 человека.