Производственное здание загорелось в Одинцове

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Пожар произошел в производственном здании в подмосковном Одинцове. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Возгорание происходит по адресу Транспортный проезд, дом 1. "На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение внутри склада на площади 500 квадратных метров", – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время данных о пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.

На месте ЧП работают 20 единиц техники, 71 человек, отметили в МЧС.

Видео: Москва 24