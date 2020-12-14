Фото: телеграм-канал "Соседи Москва"

Движение на съезде с Ленинского проспекта на улицу Марии Ульяновой восстановлено. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Ранее на данном участке движение было перекрыто из-за задымления в коллекторе на Ленинском проспекте, доме 86, где находятся коммуникации ОЭК и МОЭК.

Сообщение о возгорании поступило в 09:34 по московскому времени. В коллекторе сработала система автоматики. Все кабели были сразу отключены, а подача ресурсов переведена на резервную схему. Отмечается, что отключений потребителей не было. На данный момент задымление ликвидировано.