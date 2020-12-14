Движение на двух участках Ленинского проспекта перекрыли из-за возгорания в коллекторе

Фото: телеграм-канал ''Москва 24"

Дублер Ленинского проспекта в районе улицы Крупской в направлении МКАД и съезд с Ленинского проспекта на улицу Марии Ульяновой временно перекрыли, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Ограничения связаны с задымлением в коллекторе на Ленинском проспекте, доме 86, где находятся коммуникации ОЭК и МОЭК.

Сообщение о возгорании поступило в 09:34 по московскому времени. На месте происшествия развернут оперативный штаб.

В коллекторе сработала система автоматики. Все кабели были сразу отключены, а подача ресурсов переведена на резервную схему. Отмечается, что отключений потребителей не было.

В результате инцидента никто не пострадал. Из-за возгорания водителей просили искать пути объезда.