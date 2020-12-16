Один человек пострадал при пожаре в квартире на Открытом шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Один человек пострадал при пожаре в квартире на востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на экстренные службы.
Возгорание возникло по адресу Открытое шоссе, дом 6, корпус 5. Пожар произошел в ванной комнате, также огонь частично задел коридор. Возгорание возникло в стиральной машине. Огонь распространился на площади 2 квадратных метров, отмечает собеседник агентства.
"В квартире находились три человека, они самостоятельно покинули квартиру. Один из них, по предварительным данным, пострадал", – добавили в экстренных службах.
Предполагается, что пострадавший отравился продуктами горения.
Ранее пожар произошел в бытовках в Рязанском районе столицы. Возгорание возникло по адресу 2-й Вязовский проезд, дом 10.
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