Тело женщины обнаружили в Ружейном переулке в центре Москвы

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В Ружейном переулке в центре столицы обнаружили тело женщины, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, тело погибшей сильно повреждено.

"По предварительным данным, смерть погибшей наступила в результате падения с большой высоты. Личность женщины устанавливается", – сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

12 декабря около многоэтажки на проспекте Мира обнаружили тела 39-летнего мужчины и его 5-летней дочери. По данным СК, они были сильно травмированы.

