Дело об убийстве возбудили после обнаружения тела младенца в Егорьевске

15:55
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Уголовное дело об убийстве возбуждено в Егорьевске после обнаружения тела младенца на мусороперерабатывающем предприятии. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.
Подозреваемым по делу проходит мать ребенка.
"По результатам проведенной доследственной проверки по факту обнаружения тела новорожденного ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ "Убийство матерью новорожденного ребенка", – заявила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по области Ольга Врадий.
Экспертиза установила, что смерть ребенка наступила от удушения. Сейчас правоохранители уточняют обстоятельства преступления и устанавливают круг причастных к нему лиц.
Тело новорожденного младенца обнаружили в комплексе переработки отходов в Егорьевске накануне, 23 декабря. По данному факту была инициирована проверка.
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