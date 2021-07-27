На северо-востоке МКАД из-за ДТП перекрыли три полосы движения

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

На северо-востоке МКАД столкнулись два легковых автомобиля и грузовик, в результате чего перекрыли движение на трех полосах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"На 95-м километре МКАД столкнулись два легковых автомобиля и грузовик. В результате движение перекрыто по двум левым и одной правой полосам", – говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, два человека пострадали.

Ранее крупная авария произошла на Ленинградском шоссе в Москве. Там столкнулись три машины.

По предварительным данным, аварию спровоцировал таксист, который резко затормозил и запустил цепную реакцию.