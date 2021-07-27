Появилось видео с места ДТП с автобусом на юго-западе Москвы

Прокуратура Москвы показала кадры с места аварии с участием автобуса на юго-западе Москвы.

ДТП произошло на улице Лебедева. Рейсовый автобус врезался в мачту освещения.

Как отметили в правоохранительных органах, водителю стало плохо за рулем, в результате чего он не справился с управлением.

По данным столичного главка МВД, в результате ДТП он получил травмы. Еще троих пассажиров осматривают медики.

На месте находится первый заместитель прокурора Западного административного округа Сослан Хубулов.

Подробности происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД. Руководители ГУП "Мосгортранс" также находятся на месте происшествия.