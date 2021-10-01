Четыре человека погибли в результате ДТП с микроавтобусом во Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Четыре человека погибли, еще пятеро пострадали в результате аварии с участием микроавтобуса и грузовика во Владимирской области. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Авария произошла в Гороховецком районе на 327 километре трассы М-7 "Волга".

"Известно о четырех погибших и пяти пострадавших. На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб", – говорится в сообщении.

Движение на участке трассы, где произошла авария, затруднено, добавили в ведомстве.

Накануне четыре человека погибли и трое пострадали в результате аварии на автодороге в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. ДТП произошло на 432-м километре трассы "Кавказ" на выезде из города Баксан. Столкнулись автомобили Toyota и "Газель".